Omrani s-a decis! Unde vrea să joace atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”Noi îl sprijinim”

Atacantul francez, care evoluează în Gruia din 2016, an în care a fost transferat de la Marseille, se simte foarte bine la Cluj. ”Are o iubită care a reușit să-l redreseze”, a dezvăluit oficialul campioanei.

Omrani vrea să se transfere în străinătate

„Omrani își dorește să se transfere afară, noi îl și sprijinim, mai ales Dan Petrescu, în acest demers. El are o luptă interioară pentru că se simte foarte bine la Cluj, are și o iubită care a reușit oarecum să-l redreseze și să-l țină sub control. Nu putem decât să ne bucurăm, atât pentru el, cât și pentru ea, dar și pentru club. Petrece foarte mult timp cu Dan Petrescu, merg împreună la piscină.

Având o relație specială cu Dan Petrescu e normal să-l folosească în continuare. Noi, comunicând cu Omrani, clar nu există nicio suspiciune că nu face tot ce depinde de el pentru a reuși să ne îndeplinim obiectiv, el având anumite bonusuri pe care le va lua dacă vom câștiga campionatul”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

În ultimele luni, s-a zvonit că Omrani ar fi o țintă pentru FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că i-a făcut chiar și o ofertă atacantului, dar se pare că acesta nu-și dorește să continue în Liga 1.

În acest sezon, Omrani a evoluat în 34 de meciuri pentru CFR Cluj, în toate competițiile, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere șapte pase decisive. Cota lui de piață este de 1,6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.