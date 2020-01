Billel Omrani poate fi lovitura inceputului de an a CFR-ului pe piata transferurilor.

Omrani are doua propuneri clare din Anglia si ar urma sa plece de la CFR in urmatoarele 48 de ore, scrie Fanatik. Omrani e dorit atat de Brighton, cat si de un club din Championship, liga a doua engleza. CFR-ul ar urma sa incaseze o suma importanta pentru varful francez: 4,5 milioane de euro!



Omrani, 26 de ani, a fost adus gratis de CFR de la Olympique Marseille in 2016.