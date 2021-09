Oficialii FCU Craiova, răspuns pentru rivala din oraș: "Probabil suntem singura echipă din țară care face asta"

Directorul general al clubului a avut o intervenție în direct în cadrul emisiunii "Ora Exactă în Sport", ocazie cu care a vorbit despre comentariile apărute în spațiul public despre biletele vândute de FCU Craiova. Acesta a explicat că biletele care lipsesc din sistem și despre care s-a spus că au fost cumpărate de conducere pentru a părea că interesul este crescut la meciurile FCU-ului au o destinație precisă.

"Totul a pornit de pe rețelele de socializare. S-a dus informația precum noi ne-am cumpăra propriile bilete, ceea ce e o aberație. Noi am hotărât ca până la 1800-2000 de bilete să fie alocate gratuit, poate este o premieră în țară, copiilor până la 14 ani. Pentru acest lucru se scot din sistem biletele respective și de aceea apar ca și cum ar fi date.", a declarat Marcel Pușcaș la PRO X.

De unde au început contrele între cele două echipe din Craiova



Înaintea duelului cu roș-albaștrii, fanii Craiovei lui Rotaru au acuzat-o pe nou-promovată că împarte bilete prin oraș, fiind disperată să aibă suporteri la meciul cu FCSB. Acest lucru l-a iritat pe Mititelu Jr., care le-a răspuns cu: „nu pot ajunge niște pisicuțe, lei”, făcând referire la stema Universității Craiova.

„Numărul de bilete vândute se va putea contabiliza excat la ora meciului, ceea ce știu este că noi in meciurile cu FCSB-ul am avut sold out. Ce va fi, treaba lor. Însă maniera în care a fost tratată galeria Craiovei, au fost numiți „sămânțari”. Totul trebuie să plece de la un respect bilateral, atât timp cât nu ne-am permis niciodată să facem jigniri celor care sunt alături de echipa familiei Mititelu, consider că este o lipsă de respect ca membri familiei Mititelu să îi jignească în acest fel.

Și în Europa există rivalități, dar nu sunt la nivel de jigniri, că pot cei care vin la stadion să-și arunce cuvinte grele, dar conducătorii nu au voie să instige, trebuie să fie un exemplu pentru locuitorii orașului”, a declarat Marcel Popescu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.