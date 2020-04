OFICIAL | Dupa 3 ani petrecuti in Banie, a venit momentul sa plece! Cine e OUT de la Craiova! Anuntul facut de club

Universitatea Craiova a anuntat despartirea de un jucator.

Echipa antrenata de Corneliu Papura, Universitatea Craiova, a anuntat despartirea de fundasul Ivan Martic (29 de ani). Acesta a petrecut 3 sezoane in tricoul oltenilor

"Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca s-a despartit de fundasul lateral Ivan Martic. Ii multumim lui Ivan pentru modul in care s-a daruit si a aparat blazonul Stiintei in toti acesti ani si ii dorim mult succes in continuare", se arata in comunicatul emis de olteni pe site-ul oficial.