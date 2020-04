"Doar Craiova si CFR isi doresc performanta". Ce spune Dan Nistor despre rivalii de la FCSB

Fostul jucator al lui Dinamo i-a atacat subtil pe rivalii de la FSCB.

Dan Nistor, transferat in aceasta iarna la Craiova, se afla acasa in izolare, acolo unde isi continua pregatirea in perioada de pauza fortata. Fostul fotbalist al lui Dinamo n-a uitat de rivalitatea cu FCSB si e de parere ca echipa sa, impreuna cu CFR Cluj, sunt singurele echipe care isi vor sa faa performanta in Romania.

Universitatea Craiova si CFR Cluj sunt singurele care isi doresc performanta. Asta este parerea mea. Cu siguranta va trece si aceasta perioada urata, dar eu cred ca nu este ok sa se suspende contractele, pentru ca toti avem familii, copii si trebuie sa ajungem la un numitor comun. Cred ca daca vor fi discutii intre jucatori si cluburi, se va ajunge la un numitor comun.

Nu ma intereseaza de FCSB, e treaba lor, pe mine ma intereseaza de Universitatea Craiova, atat", a spus Nistor, la ProSport.