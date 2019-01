Nu s-a stiut NIMIC pana acum! Rednic a fost bagat in AREST ca sa vina la Steaua. Dezvaluiri complete

Mircea Rednic a dezvaluit momente necunoscute din trecutul sau.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Cand era jucator, Steaua a facut presiuni asupra lui pentru a-l transfera. Rednic a fost trimis in arest pentru a fi intimidat! Antrenorul a povestit totul intr-un interviu pentru site-ul doardinamo.ro.

"Nu am avut oferta de la Steaua, cand eram jucator. Eu si Klein am facut armata in aceeasi perioada. Misa era mai mare ca mine, dar am intrat amandoi la facultate, la Metalurgie, si am fost in Armata. Atunci a fost o perioada grea. Steaua a incercat... Ne-au chinuit. Ne-au trimis si la arest, pe la Baia Mare. Norocul nostru ca era un erou al muncii socialiste la Hunedoara, nu mai stiu cum il chema, si a intervenit pentru noi. Am stat trei, patru zile in arest. Ne-au trimis la instructie, vai de capul nistru. Eram chiar chinuiti. Ne scoteau cand era gerul mai mare si stergeam tunurile. Iti dai seama sa cureti metalul la -10, -20 de grade? La Baia Mare era zapada pana la brau. Ne-au zis atunci sa semnam cu Steaua. Dar noi eram cu Lucescu si imi si doream sa ajung la Dinamo, nu se punea problema sa ma duc la Steaua", a dezvaluit Rednic pentru doardinamo.ro