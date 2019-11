"Nu ma voi mai intoarce niciodata la FCSB!" Alibec, furios dupa ce a fost injurat de tot stadionul! Atacantul a dezvaluit pe cine vrea selectioner

Denis Alibec a marcat doua goluri in poarta celor de la FCSB si i-a infuriat pe fanii ros albastrilor.

Atacantul a declarat ca nu se va mai intoarce niciodata la FCSB si ca nu merita sa fie tratat asa de echipa la care a fost capitan:

"Ma bucur ca am reusit sa marchez. Cred ca am fost mult peste FCSB in aceasta seara, ca si echipa. Era un duel in seara asta. Si ei aveau 4 din 4 si noi la fel si a fost important ca am castigat noi.

De ce sa fie o ambitie, trebuia sa castigam. Avem obiectiv play-off-ul si am venit sa castigam.

Eu sper sa marchez in fiecare meci, asta e important pentru mine si sper sa fiu sanatos. M-a deranjat ca a vazut ca portarul iesit din poarta, bizonul era cazut pe teren si m-am luat de Morutan ca nu a dat mingea afara din teren.

Eu cred ca are dreptate Budescu, sincer, merita sa joace dupa ce a aratat la meciurile dinaintea convocarii, dar nu facem noi echipa. Normal asa ar trebui, macar sa stim de ce nu jucam, ce am facut rau ca sa nu mai facem pe viitor. Doua zile mai devreme eram titular cu Spania si dupa nu am mai jucat. As prefera sa vina Sumudica la nationala. Ar trebui sa jucam de la egal la egal cu Islanda, mai ales ca dupa vom juca cu Ungaria sau Bulgaria si mereu am castigat impotriva lor. M-as bucura pentru Budescu sa prinda un contract, dar nu cred ca va merge la FCSB. Eu nu ma voi mai intoarce niciodata la FCSB. Am marcat doua goluri si au inceput suporterii sa ma injure dupa cate am facut aici. Am fost si capitan aici si nu cred ca aveau motiv sa ma injure. Am calcat stramb si de cate ori calc stramb ma doare, dar mergem la recuperare si totul va fi bine", a spus Alibec.