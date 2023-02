”Nu înțeleg! E oboseală”. Scuza găsită de cei de la Sepsi, după înfrângerea cu liderul Farul

Fundașul celor de la Sepsi s-a arătat nemulțumit de programarea meciului cu Farul, având în vedere că echipa lui Cristiano Bergodi a jucat în ultima etapă în urmă cu trei zile, cu Hermannstadt.

Mihai Bălașa: ”Nu înțeleg programarea asta!”

"Am jucat sâmbătă, acum marți, am făcut 8 ore pe drum. Nu înțeleg programarea asta. E oboseală. Acum jucăm cu CFR de abia luni. Aici am crescut și am debutat în Liga 1.

Îi mulțumesc domnului Hagi pentru că la echipa dânsului am jucat o perioadă bună de timp. Sper să ne revenim etapele viitoare, încă ne gândim la play-off. Astăzi am primit o lecție de fotbal", a spus Mihai Bălașa.

Covăsnenii au pierdut pe terenul liderului Farul Constanța, scor 2-0, astfel că diferența dintre Sepsi și FCU Craiova, prima clasată din play-out, după 28 de etape, este acum de doar patru puncte.

Chiar și așa, Sepsi nu este favorită pentru un loc de play-off, având în vedere că va avea parte de un program infernal în ultimele două etape. Va juca împotriva campioanei CFR Cluj și a vicecampioanei FCSB! Practic, cu o victorie, echipa lui Cristiano Bergodi și-ar asigura prezența în play-off indiferent de rezultatele lui FCU.

Foto / Sport Pictures