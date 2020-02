"Nu imi judec jucatorii, eu doar ii antrenez!" Bogdan Vintila, atac la adresa lui Istvan Kovacs! Ce a spus antrenorul ros-albastrilor la conferinta de presa de dupa meci

CFR s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB dupa un gol marcat de Vinicius in minutul 79. Ros-albastrii au evoluat in 10 oameni in ultimul sfert de ora al partidei dupa cartonasul galben primit de Planic dupa un fault la Deac din postura de ultim aparator. La finalul partidei, Bogda Vintila a vorbit la conferinta de presa de dupa meci si este de parere ca maniera de arbitraj a influentat jocul din aceasta seara.

"Foarte multe nu sunt de spus. Am intalnit o echipa puternica. Am incercat sa jucam un fotbal combinativ, dar starea terenului nu ne-a permis acest lucru. A contat si faptul ca adversarul a fost foarte agresiv, si chiar si asa noi am reusit in anumite momente sa ne creem anumite situatii de poarta, nu a fost un joc stralucit, dar tinand cont ca este primul joc oficial, a fost un joc util. Invatam din fiecare meci. Cate etape mai sunt, noi ne vedem de treaba. Este un prim joc pe care intamplator l-am pierdut. Era mai echitabil un rezultat de egalitate la ce fotbal s-a jucat azi. Nu stiu daca acolo era cazul sa dea cartonas rosu. Nu imi judec jucatorii dupa o singura pasa.



Asta e viata, mai se poate sa si greseasca, toti gresim. Trebuie sa vad ca si jocul nostru a avut de suferit din cauza manierei de arbitraj. A fost o schimbare de ordin tactic, am incercat sa trec cu 3 fundasi pentru ca jucau cu mingi lungi pe Omrani. Asa surprind eu pe toata lumea. O sa il folosesc unde consider eu ca terbuie sa il folosesc. Nu s-au redus deloc sansele la titlu. Cu siguranta ca mi-am invatat si eu lectia la acest joc si cu siguranta vom arata mult mai bine, este si primul joc si foarte puternic, consider ca meciul era echilibrat, dar o decizie interpretabila a facut ca CFR sa castige aceasta partida", a spus Bogdan Vintila la conferinta de presa.