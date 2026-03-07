"Nu-i mai arde de fotbal. Pleacă, bă!" Becali, atac spre un lider de la FCSB

"Nu-i mai arde de fotbal. Pleacă, bă!" Becali, atac spre un lider de la FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB, învinsă de U Cluj, scor 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.

Gigi BecaliRisto RadunovicFCSBU ClujSuperliga
Elias Charalambous și-a dat demisia imediat după meci, iar Becali a zis că are în minte deja o variantă de înlocuitor. Becali a lansat și un atac dur către unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei, Risto Radunovic.

Becali l-a făcut praf pe Risto Radunovic

"Călcâie, devieri... ce faci, mă? Să vedem ce o să jucăm. Dar ce am văzut azi... băi, lui Radunovic nu-i mai arde de fotbal. Pleacă, bă! Trebuie să luăm doi fundași, doi mijlocași. Trebuie să luăm", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat.

FCSB încheie sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj a urcat pe locul al treilea, cu 54 de puncte.

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Dawa (Radunovic 46), Joao Paulo (Ofri Arad 63) – Fl. Tănase (Oct. Popescu 87), Lixandru – Miculescu, Cisotti (D. Popa 73), Mamadou Thiam (Baba Alhassan 46) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Coubiş, Stanojev – Macalou (Chinteş 68), Codrea (Murgia 68), Bic, O. Mendy – Fabry (Nistor 58) – Lukic (A. Gheorghiţă 53). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Joao Paulo 32, Dawa 42, Andre Duarte 72, Lixandru 90+1 / Codrea 59, Bic 80

Arbitri: Rareş Vidican - Ferencz Tuynogi, Alexandru Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Lucian Rusandu

