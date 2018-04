"Indiferent ce spun altii, am mai avut un gol valabil!" Petrescu despre faza in care a luat FOC pe margine. Cum a SCAPAT de eliminare

Super Dan e bucuros dupa victoria cu Viitorul. Doar arbitrul Kovacs l-a enervat.

Petrescu spune ca Viitorul nu va mai pierde niciun meci jucat pe teren propriu daca va continua sa joace la fel cum a facut-o in aceasta seara. Antrenorul CFR-ului si-a iesit din minti in prima repriza, la o faza in care Tucudean putea marca golul de 3-0. Panin l-a pazit pe Dan Petrescu pentru a nu risca o noua eliminare.

"Stiam ca atunci cand vii la Viitorul acasa e foarte greu. In campionat au pierdut doar doua meciuri cu 1-0, e echipa campioana. Gica a adus jucatori pe banda rulanta, jucatori foarte talentati.Prima repriza a fost perfecta, sunt convins ca am marcat inca un gol valabil, indiferent ce spun altii. Avem o echipa cu o anumita varsta, e greu sa mentinem un ritm ridicat 90 de minute. Ocaziile nu prea au aparut la poarta noastra, nu prea au fost, de fapt.

Penalty-ul lor a fost mult prea usor acordat la asemenea nivel. Sunt 3 puncte foarte mari. Daca cei de la Viitorul vor juca 100 %, nu cred ca au cum sa mai piarda vreun meci acasa. Cand ma enervam, ma asezam pe scaun, n-aveam ce sa fac. E o victorie senzationala pentru noi. Inca nu pierdem in 2018, sper sa mentinem ritmul asta", a spus Petrescu la Digisport.