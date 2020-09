"Nu am vrut sa dau in nimeni, dar mi-as dori cat mai putine erori!" Reactie temperata a lui Mihai Teja dupa ce a acuzat arbitrajul din meciul cu Craiova

Mihai Teja a vorbit la Pro X despre startul sezonului 2020/21.

Antrenorul lui FC Voluntari a spus ca este incantat de modul in care a reusit sa-si mobilizeze echipa in conditiile in care in aceasta vara lotul a suferit multe modificari.

"Am avut meciuri bune, un inceput bun. Ma bucur pentru ca lucram mult la antenament, baietii raspund bine, ne pregatim bine si vreau sa le dau incredere, mai multa personalitate, o mentalitate mai buna si sa jucam fiecare meci la victorie.

Ei au dorinta de a se afirma. Sunt jucatori tineri in lotul nostru, am debutat si fotbalisti de la echipa a doua si de la juniori. Baietii care au ramas au o mare dorinta de afirmare. Avem si jucatori cu o varsta foarte buna, cu experienta in Liga 1. Facem un mix si incercam sa luam cat mai mult din aceste partide.

Nu am vrut sa lovesc in ce a facut Craiova, ii felicit pentru meci. Ambele echipe au facut un joc bun aseara. Nu am vrut sa dau in Universitatea Craiova, dar am simtit ceva din partea arbitrului. Poate nu au fost greseli intentionate, dar am simtit ca am fost usor dezavantajati la niste lucruri, care poate nici nu au decis soarta meciului.



Oricine poate sa greseasca, dar mi-as dori sa fie mai putine erori. Nu cred ca se intampla ca arbitrii sa favorizeze anumite echipe, eu am vorbit din ceea ce am vazut, din ce am simtit din teren. Nu spun ca au fost greseli care ar fi putut sa schimbe rezultatul", a declarat Mihai Teja la Ora exacta in sport.