Au condus cu 2-0, apoi a venit TSUNAMI-UL! INCREDIBIL: cu ce scor a putut sa se termine Petrolul-FC Voluntari

FC Voluntari si Petrolul Ploiesti au disputat astazi un amical pe stadionul din Buftea.

Petrolul a condus cu 2-0 la un moment dat, insa scorul final a fost 8-2! Ilfovenii s-au impus categoric in fata "lupilor galbeni".

Chiar daca a facut 10 schimbari fata de meciul castigat cu 4-0 in fata celor de la CSM Resita in Liga a 2-a, Viorel Moldovan nu admite ca jucatorii sa aiba o asemenea prestatie nici macar intr-un meci amical:

"Dupa cum ati constatat, titularii nu au jucat astazi. Am vrut sa vad la treaba tot restul lotului si sa fac o evaluare din anumite puncte de vedere. Suntem destul de multi si trebuie sa mai eliberam, sa structuram lotul. Cu siguranta multi jucatori vor lua o alta directie. Am avut acest meci astazi, sa vad la treaba si alti jucatori, sa le ofer spatiu de joc unora care consider ca vor ramane cu noi, sa aiba ritm de joc. Am preferat sa odihnesc jucatorii care au inceput meciul la Resita si sa faca doar un antrenament astazi. Multi au venit, unii sunt in urma cu pregatirea, au un deficit fizic si trebuia sa ii vad la treaba".

Echipa de start a Petrolului cu FC Voluntari: Avram – Olaru, Rauta, Mondragon, Poelmans – Botic – Constantinescu, Zasavtschi, Nitescu, Ben Levi – Saim Tudor

Echipa de start a Petrolului cu CSM Resita (4-0): Avram - Mendoza, Vajushi, Manolache, Ticu - Meijers - Bratu, Ekollo, N.Lax, P.Roige - Balint