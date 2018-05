"Nu am batut palma cu nimeni!" Cei de la Iasi lanseaza BOMBA inainte de meciul cu Steaua! Ce echipa a facut o oferta mai buna pentru Qaka

Urmatorul transfer pregatit de Steaua este sub semn de intrebare.

Presedintele celor de la CSM Poli Iasi, Adrian Ambrozie, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre situatia lui Kamer Qaka, cel mai curtat jucator al echipei.

"Trei echipe l-au ofertat pe Qaka: Steaua si Real Zaragoza si as adauga-o si pe Craiova care a facut oferta pentru Qaka. Cele 3 oferte sunt apropiate, difera procentul pe care urmeaza sa-l incasam in cazul in care echipa care il va lua pe Qaka il va revinde.



Ar putea fi interpretata ca o oferta care sa destabilizeze echipa inaintea meciului. Chiar am vorbit cu jucatorii si antrenorii. Qaka a fost placut surprins ca FCSB il oferteaza, stia si de celelalte 2 oferte de la Craiova si Real Zaragoza. El este un profesionist si a spus ca indiferent cine il doreste el vrea sa-si faca treaba in teren si vrea sa arate ca e un jucator care poate sa evolueze mai jos.



Nu ii acuzam de rea intentie (pe Steaua), ei au facut o oferta, noi o analizam, le-am spus ca o sa le dam un raspuns dupa meci. Nu am batut palma cu absolut nimeni. Luam in calcul orice oferta vine. Eu cred ca este mai avantajoasa oferta de la Real Zaragoza pentru ca procentul dintr-un viitor transfer este de 30%.



Va fi o partida extrem de disputata cu o echipa puternica, cu jucatori valorosi. Noi vrem sa demonstram ca nu suntem intamplator in play-off. Si in meciul tur am pierdut greu dupa o lovitura libera desi jucam in 10 oameni. Cu siguranta jucatorii se vor mobiliza foarte bine" a spus Adrian Ambrozie la Pro X.