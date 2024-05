Nouă jucători sunt OUT de la UTA Arad înainte de meciul cu Dinamo

Chiar dacă UTA și-a asigurat, matematic, primul loc din play-out cu o etapă înainte de final, Rednic anunță că va folosi cea mai bună echipă în meciul cu Dinamo, echipa sa de suflet, chiar dacă ”roș-albii” se află într-o situație delicată.

Cu toate acestea, UTA Arad s-a deplasat la București fără nouă dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Printre aceștia se numără Vlad Morar și Marcelo Freitas, care au plecat deja de la echipă.

În plus, Alexandru Benga, Kemar Lawrence, Diogo Rodrigues, Fabry, Florin Iacob și Raul Stanciu nu vor fi nici ei în lotul lui Mircea Rednic pentru această deplasare, scrie Sport Arad.

Mircea Rednic, fără nouă jucători înainte de meciul cu Dinamo

„Florin (n.r. - Iacob) nu mai face deplasarea, nu că ar avea probleme, are ceva, o încărcătură pe cvadriceps, dar am stabilit cu el și cu Kucher acum șase etape, le-am spus clar că vor avea trei și trei. Acum e rândul lui Kucher să apere. Am ales meciurile în funcție de ce am crezut eu că am nevoie, unde Florin e foarte bun la jocul de picior. Acum am ținut cont și că Dinamo e foarte periculoasă la faze fixe, că au talie și am decis să apere Kucher.

S-ar putea să-l debutez și pe Denis (n.red. Bocean-Lungu, al treilea portar din lot, 21 de ani) dacă scorul îmi permite și dacă nu. Oricum, în afara jurnaliștilor din Arad, prea puțină lume din presa centrală, a remarcat că noi am abordat ultimele partide cu trei jucători sub vârstă titulari.

O să vină și Vâlcu cu noi, un mijlocaș central care mie mi-a plăcut mult și pe care am reușit să-l facem. La un meci cu o asemenea încărcătură nu vreau să am jucători care să găsească alibiuri dacă nu joacă bine sau dacă greșește. Cei care vor pleca mâine la București din punct de vedere al sănătății sunt 100%”, a spus Rednic.

Programul în ultima etapă din play-out (toate meciurile se joacă duminică, de la 21:30)

Dinamo - UTA Arad

Oțelul Galați - FC Botoșani

FC Voluntari - Universitatea Cluj

Poli Iași - Petrolul

FC U Craiova - FC Hermannstadt