"No, no crize!" Reactia lui Mangia dupa al doilea meci al sezonului in care Craiova nu marcheaza

Craiova este la al doilea meci al sezonului, dupa cel de Supercupa, in care nu reuseste sa inscrie. Devis Mangia a inceput sa rada cand a fost intrebat daca echipa lui se afla intr-o criza in acest start de sezon.

Antrenorul Craiovei considera ca echipa sa are 20% de calificare daca va juca impotriva lui Leipzig in turul 3 al Europa League.

"Trebuia sa incercam sa marcam. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor, dar este clar ca trebuie sa muncim mai mult. Nu suntem in criza. No crize (rade). Jucatorii au facut tot ce au putut, si-au creat ocazii, dar trebuie sa fim mai atenti la finalizare. Nu vreau sa gasesc alibiuri, dar poate fi o discutie legata de faptul ca meciul a inceput dupa 45 de minute de la ora stabilita.

Daca vom juca contra lui Leipzig, avem sanse 20%. Dar mergem acolo sa jucam. La noi, la Craiova, nu antrenorul nu este singurul care decide in privinta transferurilor. Lucram sa gasim cele mai bune solutii", a declarat Devis Mangia la finalul partidei.