"Nimeni nu a sesizat, ei credeau ca merg trei stalpi deoarece se face economie!" Primarul din Iasi e suparat FOC dupa ce echipa a pierdut la masa verde

Partida dintre Poli Iasi si Viitorul a fost intarziata cu aproximativ o ora din cauza problemelor cu nocturna.

Viitorul a condus in prima repriza, dar echipa lui Daniel Pancu a venit mai montata si a revenit foarte rapid. In momentul in care Poli a marcat cel de-al doilea gol, nocturna de pe stadion s-a oprit din nou, iar arbitrul a decis incheierea partidei.

Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a declarat faptul ca ceea ce s-a intamplat in aceasta seara este inacceptabil, iar maine se va face o ancheta. De asemenea, acesta a declaratca fotbalistii celor de la Iasi au observat ca doar 3 din cei 4 stalpi functioneaza, dar au crezut ca acest lucru se intampla din motive economice.

"O sa verific maine, imi pare rau pentru echipa, cred ca problema n-a fost sesizata de nimeni de mai mult timp, exact cand am dat gol a picat si nocturna. Cei doi stalpi erau alimentati din sursa stabila, cel de-al treilea era alimentat cu un generator."

"N-a mai fost timp sa se faca manevra de revenire a stalpului trei pe instalatia de alimentare din postul de transformare. Au picat ceilalti doi care au functionat de la inceput, a fost o problema de alimentare. Se va face o ancheta, o sa verificam in cursul zilei de luni ce se va intampla. E pacat! Nu stim cum se termina partida, dar acum s-a terminat in avantajul Viitorului."

"Pierdem puncte in primul rand, le-am pierdut in aceasta maniera. E prima data cand se intampla acest lucru si vinovatia s-a dus de pe o mana pe alta. E o incompetenta! Nimeni nu s-a sesizat, nici macar cineva din stafful tehnic al echipei. Ei credeau ca merg trei stalpi deoarece se face economie!", a declarat Mihai Chirica pentru Digi Sport.