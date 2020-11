Ion Craciunescu a dat VERDICTUL in cazul problemei de la Iasi: "Echipele trebuie sa aiba un generator, e conditie de licentiere!"

Poli Iasi a pierdut cu 3-0 la "masa verde" partida contra celor de la Viitorul.

Partida dintre Poli Iasi si Viitorul a inceput cu aproximativ o ora mai tarziu din cauza problemelor tehnice cu nocturna. Echipele au intrat pe teren in cele din urma, dar in minutul 55 al partidei nocturna s-a oprit din nou si meciul a fost intrerupt de catre arbitru.

Ion Craciunescu este de parere ca in astfel de cazuri, echipele trebuie sa aiba un generator care sa asigure electricitate stalpilor de pe stadion.

"Una din conditiile de licentiere este ca echipele sa aiba un generator. In regulament nu spune ca trebuie sa ai 3, 4 sau 5 stalpi, ci faptul ca trebuie sa ai o lumina buna care sa asigure vizibilitate pe teren. E regulamentar faptul ca s-a oprit partida, daca se stinge mai mult de o singura data nocturna pe terenul de joc este corecta decizia de a opri partida."

"Jocul nu poate fi amanat decat timp de o ora, repet, nu se acorda mai mult timp pentru probleme neprevazute de acest gen. In momentul in care regulamentul de licentiere iti impune ca tu sa ai un generator, trebuie sa ai o resursa in astfel de cazuri. Problema tehnica a stalpului este problema lor, tu ca si club trebuie sa te asiguri ca totul este in regula", a declarat Ion Craciunescu pentru Digi Sport.