"As fi ipocrit sa spun ca nu ne avantajeaza acest lucru!" Prima reactie de la Viitorul dupa victoria ISTORICA la 'masa verde'! Nocturna a tradat-o pe Poli Iasi

Viitorul era condusa de Poli Iasi cu 2-1, insa partida a fost oprita in minutul 54 din cauza problemelor cu nocturna. Echipa din Constanta a castigat meciul la 'masa verde'.

Gica Popescu, presedintele Viitorului, a oferit prima reactie a constantenilor momentul istoric de la Iasi.

Poli o conducea pe Viitorul cu 2-1, insa nocturna s-a oprit fix in momentul in care iesenii marcau golul 2 si arbitrul a oprit meciul. Decizia a fost una extrem de dura: victorie pentru Viitorul cu 3-0 la 'masa verde'.

"As fi ipocrit daca as spune ca nu ne avantajeaza aceasta situatie. Am fi dorit sa castigam acest pe teren, dar cele trei puncte sunt acolo in clasament. Tinand cont de conditiile in care s-a jucat acest meci, aceasta stingere a nocturnei vine ca o manusa pentru ca stiti ca noi am cerut amanarea jocului din cauza problemelor de Covid din echipa. Avem si 6 accidentari in lotul primei echipei. Sper ca pana la meciul cu Dinamo cei infectati sa-si revina, astfel incat sa putem alinia cea mai buna formatie.

Situatia Covid-ului la nivel national se inrautateste pe zi ce trece. Noi facem parte dintr-un scenariu care e din ce in ce mai negativ. Speram ca lucrurile sa intre intr-o normalitate cat mai rapid", a spus Gica Popescu, la Digi Sport.