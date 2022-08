Nicolae Dică s-a săturat: "Probabil jucătorii nu știu la ce echipă sunt! Dacă voi mai fi aici, schimb strategia"

Farul și-a majorat avantajul în prelungirile primei reprize, când Louis Munteanu a centrat perfect pentru Doukoure, care l-a învins pe Târnovanu.

Nicolae Dică, discurs dur după Farul - FCSB 3-1

În partea secundă, Andrea Compagno (70) a redus din handicap și a înscris la debut, însă Farul a refăcut rapid diferența grație reușitei lui Grameni (77).

După meci, Nicolae Dică a criticat atitudinea jucătorilor săi, spunând că nu înțelege de ce nu există aceeași concentrare ca la meciurile din Conference League.

Antrenorul lui FCSB crede că unii jucători "nu știu la ce echipă joacă" și recunoaște că îi este teamă înaintea duelului cu West Ham United, din grupele Conference League, joi, 9 septembrie, de la ora 22:00, LIVE pe PRO TV și VOYO.

"Da, a fost un joc foarte slab. N-am reușit nici azi să ne ridicăm la nivelul din Europa. Am jucat foarte slab, nu înțeleg de ce. Le tot spun că obiectivul e titlul, dar se pare că nu înțeleg. Probabil ei cred că s-a terminat anul după calificare și nu știu la ce echipă sunt. Echipa asta a jucat în Champions League. Conference League nu e ceva extraordinar pentru acest club, doar că s-au încasat niște bani. Trebuie să ne concentrăm pe ambele competiții. Ce facem? În campionat doar ne prezentăm?

Am făcut o primă repriză slabă. În a doua, reușim să marcăm, punem presiune pe adversar, facem o greșeală unde nu ataca nimeni. De la jucători cu experiență, de la care aveam așteptări, vin greșelile și facem cadouri. Nu-mi place să scot în evidență jucătorul X sau Y. Ideea e că pierdem toți, nu doar Dawa sau alții.

Mă îngrijorează. Probabil, dacă voi fi în continuare la echipă, voi aborda o altă strategia. Ce vreau eu să joc e mai greu. Voi vedea ce strategie voi adopta. Se pare că ce îmi doresc eu nu se poate realiza în acest moment. M-am referit că, dacă voi fi în continuare antrenorul echipei, voi aborda o altă strategie. Ce îmi doresc eu și ce văd că pot da jucătorii este mai greu.

La Steaua (n.r - FCSB) îți dorești să ai posesie, să ai atacuri poziționale, să verticalizezi. Asta trebuie să facem. Sunt încrezător, întotdeauna sunt pozitiv, d-asta am spus că trebuie să scot maxim din ce au jucătorii, așa cum am reușit în Europa, unde nu se așteptau mulți.

Mie fotbaliștii ăștia îmi plac, care au curaj, personalitate. Nu îmi plac jucătorii care se pitesc și ating mingea de trei ori, în loc de 10. Îmi reproșez și eu. Eu sunt primul care plătesc. Am încercat să facem acel presing la început cu cei trei jucători de atac, apoi știam că joacă minge lungă pe Alibec sau Louis. Am pregătit lucrurile acestea, dar nu am reușit. Nu am putut să-i motivez și să-i fac să înțeleagă că avem nevoie de o viteză în plus.

Nu va trebui să mai joace așa echipa. Vom avea un adversar foarte greu în grupe. Sincer, da, îmi dă fiori", a spus Nicolae Dică.

În urma acestui rezultat, Farul revine pe primul loc, cu 18 puncte, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj superior. FCSB suferă a doua înfrângere în acest sezon și rămâne pe locul 13, cu șapte puncte, nouă goluri marcate și 12 încasate.

În etapa următoare, FCSB trebuia să joace împotriva celor de la CFR Cluj, dar meciul a fost amânat pentru ca vicecampioana să pregătească duelul din Conference League cu West Ham. Farul va juca în deplasare, cu Universitatea Craiova.