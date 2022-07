Nicolae Dică anunță că e gata de schimbări majore la FCSB: "Niciodată nu voi face asta!"

Fostul secund al lui Mirel Rădoi de la echipa națională s-a întâlnit astăzi cu Gigi Becali și, în urma discuției, spune că sunt șanse cuprinse între 70 și 80% să semneze.

Nicolae Dică anunță că e gata de schimbări majore la FCSB

Dică a explicat că a întâlnit un Gigi Becali "mult mai deschis" și este încrezător, că, în cazul în care va semna, patronul nu se va mai implica la echipă așa cum a făcut-o în mandatul lui Toni Petrea.

Întrebat de Basarab Panduru la Orange Sport dacă ar accepta ca la FCSB să existe patru schimbări la pauză, așa cum s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid, de duminică, câștigat de giuleșteni (2-0), Dică a răspuns direct: "Niciodată! Dacă eu voi merge acolo, vom vedea dacă se vor mai face aceste schimbări".

Ulterior, Panduru a continuat și l-a întrebat pe Dică dacă își menține poziția referitoare la Octavian Popescu, conform căreia tânărul jucător trebuie folosit pe poziția de inter stânga, nu extremă: "Da, eu așa îl văd, inter. Știi cum e, vezi jucătorul din afară, dar când îl antrenezi, poți să-ți schimbi părerea".

În ceea ce privește staff-ul pe care ar urma să îl aibă, Dică a spus că "o să mai aduc oameni", confirmând că intenționează să vină cu una sau două persoane noi.

Totodată, Dică a confirmat că Becali este dispus să facă transferuri pentru a întări echipa.

Ce a mai spus Nicolae Dică:

Despre discuția cu Gigi Becali: "M-a întrebat de ce n-am venit data trecută, în vară. I-am spus că, atunci când am venit la națională, i-am promis lui Mirel că voi fi alături de el".

Despre faptul că Gigi Becali l-a numit un antrenor "cuminte": "El se referă la băiat cuminte că așa sunt eu, un om care respectă oamenii. Dacă e să merg și sunt prima opțiune este pentru că am făcut ceva în acel an și jumătate, nu că am jucat eu la Steaua sau sunt cuminte, cum s-a exprimat dânsul. D-asta! Doar timpul le va rezolva pe toate. Vom vedea dacă se vor întâmpla lucrurile din ultimul timp și cu mine"

Despre oferta primită: "Da, mă așteptam să fiu căutat. De fiecare dată când e vorba de un nou antrenor, sunt căutat pentru că am făcut ceva acolo, pentru cum muncesc, ce fac eu zi de zi la echipă"

Despre salariu: "Nu s-a pus problema la mine de asta. Pe mine mă interesează alte aspecte. Dacă mâine sau poimâine voi semna, veți vedea"

Nicolae Dică ar fi la al doilea mandat ca principal la FCSB

Nicolae Dică a mai antrenat-o pe FCSB în perioda iunie 2017 - decembrie 2018, când a strâns 80 de meciuri pe banca bucureștenilor, înregistrând 46 de victorii, 18 remize și 16 înfrângeri.

Cu Dică la conducere, FCSB s-a calificat în primăvara europeană din sezonul 2017/2018. Atunci, bucureștenii erau eliminați de Lazio în 16-imile Europa League, scor 2-5, la general.

Dică și-a început cariera de antrenor ca secund, tot la FCSB, în perioada iunie 2014 - decembrie 2015, când a colaborat cu Costel Gâlcă și Mirel Rădoi. Ulterior, a mai fost principal la FC Argeș în două mandate. De la finalul anului trecut, fostul antrenor este liber de contract, în urma încheierii contractului cu FRF, unde avea postul de antrenor secund la prima reprezentativă.