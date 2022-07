Dică spune că, în mare parte, s-a înțeles cu Gigi Becali, iar marți ar urma să ia o decizie finală.

Nicolae Dică, la un pas de FCSB: "În mare parte ne-am înțeles"

Fostul secund al lui Mirel Rădoi spune că au contat foarte mult și suporterii lui FCSB, care l-au contactat imediat după anunțul lui Gigi Becali.

"Așa era programul pentru mine, să văd meciul de la Ploiești. Mă bucur că am primit foarte mesaje de la foarte mulți suporteri, de la șeful galeriei, care își doresc să vin.



A contat foarte mult. Am avut și dimineață o discuție la telefon cu nea Gigi. Acum, seara, ne-am văzut, am discutat față în față și am pus niște lucruri la punct, care pentru mine sunt interesante. Sunt ok, e ceea ce îmi doream.



A mai rămas pentru mâine să discutăm niște lucruri. În mare, da, ne-am înțeles. Mie mi s-a părut Gigi Becali mai deschis, mult mai deschis decât data trecută. Acum, vom vedea mâine

Au fost și lucruri la care nu ne-am înțeles, da, dar mi-a dat foarte multă încredere că voi lăsa să fac lucrurile cum trebuie. Așa cum am spus când am plecat, îmi doresc să îmi pun lucrurile în practică.", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Întrebat care sunt șansele să semneze cu FCSB, Dică a răspuns: "70-80%".

Nicolae Dică a ajuns în primăvara europeană cu FCSB

Nicolae Dică a mai antrenat-o pe FCSB în perioda iunie 2017 - decembrie 2018, când a strâns 80 de meciuri pe banca bucureștenilor, înregistrând 46 de victorii, 18 remize și 16 înfrângeri.

Cu Dică la conducere, FCSB s-a calificat în primăvara europeană din sezonul 2017/2018. Atunci, bucureștenii erau eliminați de Lazio în 16-imile Europa League, scor 2-5, la general.

Dică și-a început cariera de antrenor ca secund, tot la FCSB, în perioada iunie 2014 - decembrie 2015, când a colaborat cu Costel Gâlcă și Mirel Rădoi. Ulterior, a mai fost principal la FC Argeș în două mandate. De la finalul anului trecut, fostul antrenor este liber de contract, în urma încheierii contractului cu FRF, unde avea postul de antrenor secund la prima reprezentativă.