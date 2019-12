Neplatiti de 3 luni, jucatorii Astrei refuza sa se antreneze! Situatia INCREDIBILA in care a ajuns cea mai in forma echipa din Liga 1

Astra se afla pe prima pozitie in campionat, dupa o serie de 8 victorii consecutive.

Patronul Ioan Niculae amana in continuare plata salariilor, ultima promisiune fiind ca banii sa fie virati in conturile jucatorilor pana marti. Cum termenul a fost depasit, jucatorii Astrei au facut scandal si ameninta cu greva. Ei spun ca nu vor intra la antrenament, potrivit informatiilor DigiSport.

Giurguvenii se afla in cea mai buna perioada a lor din acest sezon, cu o serie incredibila de 8 victorii consecutive, dar se pare ca acest lucru nu l-a determinat pe Niculae sa se tina de cuvant. Daca jucatorii nu vor primi salariile curand, acestia se pare ca vor incasa direct banii de la LPF, pentru drepturile TV.

Astra are un meci de foc etapa viitoare, impotriva CFR-ului, in deplasare, luni de la ora 20:00. Cele doua formatii sunt despartite de doar doua puncte in fruntea clasamentului.