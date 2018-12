Negoita, pus la zid de un fost jucator! "Nimeni nu mai crede" Ce spune despre vanzarea clubului!

Giani Kirita a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Giani Kirita, fostul fundas al lui Dinamo, a vorbit despre momentele prin care trece clubul. Fotbalistul a castigat alaturi de formatia din Stefan cel Mare doua titluri de campion si trei Cupe ale Romaniei. Kirita il considera pe Negoita principalul vinovat de situatia din acest moment si il sustine in continuare pe Mircea Rednic, ca antrenor principal.

"Este foarte greu pentru el. Din iarna are un plan, sigur, dar de 6-7 ani de zile nu s-a intamplat nimic. Eu vreau sa se mearga in continuare cu Rednic, dupa 6 luni sau un an se vede mana lui. Nu are cum sa faca echipa daca nu are jucatori. E greu daca nu investesti", a spus Kirita pentru ProSport.

Kirita a vorbit si depsre zvonurile unei noi conduceri la Dinamo: "Nimeni nu mai crede in nimic din ce vrea sa faca domnul Negoita. Nu se intampla nimic acolo, asta e problema. Daca vinde, daca ramane, daca investeste. Nu cred ca Rednic are bani sa cumpere Dinamo. Dar e nevoie ca langa Negoita sa vina cineva, pentru ca altfel ramanem aici. Sau sa vanda daca nu poate. Daca vom continua asa, nu e bine", a concluzionat fostul fundas al lui Dinamo.

Dinamo termina anul abia pe locul 11, cu 22 de puncte, la 9 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat in acest moment de Astra. In 2019, Dinamo are de jucat cu Poli Iasi (A), Sepsi Sf. Gheorghe (D), FC Botosani (A), Calarasi (D) si Concordia Chiajna (A).