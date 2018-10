ULTIMA ORA | Bratu a negociat cu U Cluj, dar semneaza cu alta echipa: "Mi-am dat acordul pentru un contract pana la vara. Obiectivul: salvarea de la retrogradare"

Florin Bratu negociaza cu o formatie de traditie din Romania.

UPDATE | Florin Bratu spune ca va merge in cele din urma la Aerostar Bacau.

"Am vorbit si cu cei de la Cluj, le multumesc pentru interes, insa mi-am dat acordul de principiu cu cei de la Aerostar. Am semnat pana la vara, iar obiectivul e salvarea de la retrogradare. E o provocare. A fost interes si din partea celor de la Cluj, carora le multumesc, si Petrolul s-a interesat. Pentru mine, important e ca am liniste, am intâlnit niste oameni foarte deosebiti. E o provocare pentru mine sa pot aduce bucurie, entuziasm si lume cat mai multa la stadion", a spus Florin Bratu pentru ProSport.

Dupa ce s-a despartit de Dinamo, Florin Bratu nu vrea sa stea prea mult fara echipa. U Cluj tocmai ce l-a demis pe Falub, iar Bratu a devenit prima varianta pentru U.

Bratu a negociat si cu Aerostar Bacau si este decis sa revina pe banca.

"Am vorbit cu cei de la U Cluj, dar n-am semnat nimic inca", a declarat Florin Bratu in exclusivitate pentru Sport.ro.

U Cluj este pe locul 5 in campionat la 6 puncte de liderul Sportul Snagov. Falub nu este singurul antrenor demis in liga secunda. Grozavu a plecat de la Petrolul Ploiesti.