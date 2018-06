Negocieri SECRETE pentru o vedeta de la rivala! Becali il vrea neaparat: "Nu pot sa-l iau, cer prea mult!"

Becali a pus ochii pe mai multi jucatori din Liga 1.

De la Craiova i-ar vrea pe Baluta, Mitrita si Bancu. Pe ultimul a incercat recent sa-l aduca. Bancu are clauza de reziliere 3 milioane de euro, insa oltenii cer 4,5 ca sa-l lase sa plece. :)

"Nu poti sa iei de la Craiova, cer bani foarte multi. Am vrut sa-l iau pe Bancu, are clauza de 3 milioane. Am intrebat si Craiova cere 4,5 milioane. Pai, cum, daca are clauza 3 milioane? Nu mai vorbesc de jucatori de la alte echipe, nu vreau sa ma cert cu lumea. Baluta si Mitrita nu pot fi nici ei luati", a spus Becali la PRO X.