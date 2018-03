Negocieri cu Juventus la Torino: "O sa avem un rendez-vous" Ce propunere pregateste echipa din Colentina pentru finalista Ligii

Oficialii lui Juventus Colentina au planuri mari pentru vara.

Promovata pentru prima data in Liga I, Juventus Colentina le-a atras atentia italienilor cu denumirea echipei mult mai mari din Torino. Astfel, avocatii italienilor au somat clubul din Romania in timpul acestui sezon, iar acestia au promis ca la finalul sezonului isi va schimba denumirea.

Prima alegere a oficialilor din Colentina este destul de neobisnuita: FC Decebalius, trimitere la regele Daciei in perioada anilor 85-106.

Patriotismul e la ordinea zilei la Juventus Colentina. E singura echipa din Liga I unde se asculta imnul Romaniei inainte de fiecare meci.

In tur, Juventus a jucat la Ploiesti si a avut o medie de spectatori redusa, iar acum joaca la Voluntari, acolo unde fanii din Colentina pot urmari partidele.

Celelate doua variante de nume pentru Juventus din vara sunt FC Colentina si Unirea Tricolor.

Antrenorul Marius Baciu are alt plan insa. El vrea sa mearga in Italia si sa le propuna celor de la Juventus sa permita in continuare folosirea numelui si sa inceapa chiar o colaborare intre cele doua cluburi. Atletico Madrid, un alt nume mare din Europa, are o academie de juniori in Romania.



"O sa avem un randez-vous cu cei de la Juventus Torino pentru ca ei nu stiu istoria acestui club si dupa ce le explicam poate ne lasa sa pastram numele si poate chiar incepem o colaborare", a anuntat antrenorul Marius Baciu.

"Oricum, problema lor e cu sigla noastra, nu cu numele", a mai spus Baciu. Juventus foloseste sigla veche a lui Juventus Torino. Italienii au renuntat la ea in urma cu doi ani in urma unui proces de rebranding, insa ei pastreaza in continuare drepturile pentru sigla veche.

Istoria actualului Juventus Bucuresti nu e chiar asa lunga. Clubul a fost infiintat in 1992 pe locul fostului club Juventus, transformat in Petrolul si mutat la Ploiesti in 1952.

Juventus e pe locul 7 in playout, cu 10 puncte, dupa victoria cu Timisoara, scor 1-0.