LIVE BLOG LIGA 1 // ACUM Juventus 1-0 ACS Poli Timisoara! GOOOL ELEK

18:01

JUVENTUS BUCURESTI 1-0 ACS POLI TIMISOARA



Min 13. GOOOOL JUVENTUS! Greseala mare in apararea oaspetilor la o centrare, Elek preia in careu si inscrie!



Juventus Bucuresti:

Draghia - Kardes, Wallace, Leca, D. Popescu - V. Gheorghe, Acolatse - Draghici, Bajenaru, Babei - Elek

Rezerve: Gavrilas, Fl. Stefan, C. Ciobanu, Nicoara, V. Dima, A. Ciolacu, M. Constantinescu



ACS Poli:

Straton - Straut, Canu, Melinte, Seroni - Artean, Enescu - Harut, Vasvari, Al. Munteanu - M. Roman II

Rezerve: Curileac, Oliva, Ciucur, Croitoru, Birnoi, Oct. Draghici, Zaluschi