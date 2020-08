Nebunia lui Valeriu Iftime! "Vreau sa ma bat cu Mourinho in grupe!"

Botosani este calificata in Europa League, iar Valeriu Iftime vrea sa se dueleze cu cele mai puternice echipe din competitie.

Chiar daca Botosani poate intalni in preliminarii nume precum AC Milan sau Tottenham, finantatorul moldovenilor vrea sa ajunga in grupe.

Mai mult de atat, patronul moldovenilor vrea sa dueleze cu Jose Mourinho in grupele competitiei.

"N-as vrea sa-l aduc pe Mourinho la Botosani. As vrea sa-l gasesc in Europa League, in grupe, pe Mourinho. E mai complicat. Pornim cu ultima sansa. Suntem o echipa fara prea mari pretentii europene, dar nu suntem o echipa predata.

Am nevoie de un meci, doua, accesibile, ca sa capete curaj. Dupa care sa ne luptam serios. Am vaazut echipe din Romania care au pretentii de grupe. Cum e Craiova, cum e Clujul (n.r. - CFR), cum e FCSB-ul. FCSB-ul nu e o echipa care sa ne fi rapus in mod real.

La meciul cu Craiova am avut un 11 metri clar. La Cluj un alt 11 metri. Cu Astra am luat bataie, am avut un gol marcat. Cu FCSB ne-a dat un om afara gratuit. Nu cred ca asemenea greseli se pot intampla, mai ales in Europa League. E adevarat ca va conta mentalul jucatorilor, starea, suntem o echipa mica si avem nevoie de constanta", a declarat Valeriu Iftime pentru DigiSport.

FC Botosani va incepe parcursul in Europa League in primul tur. Pana sa joace cu AC Milan sau Spurs, moldovenii pot intalni echipe precum APOEL Nicosia, Malmo, Partizan Belgrad sau Maribor.