Dugandzic la FCSB?! Valeriu Iftime a facut anuntul: "Le-am facut o promisiune tututor jucatorilor!" 

Marko Dugandzic ar fi in atentia lui Gigi Becali pentru atacul lui FCSB.

Atacantul ar fi unul dintre obiectivele patronului ros-albastrilor pentru sezonul urmator, insa Valeriu Iftime nu vede posibila plecarea lui de la Botosani la FCSB.

"Pana la urma, el va pleca doar atunci cand o sa vrem noi. Dar sigur ca il vom lasa in momentul in care vom primi o oferta buna. De fapt, aceasta este promisiunea mea pentru toti jucatorii, tuturor copiilor le-am spus ca le dau drumul in cazul unui pret corect.

Cred ca e greu ca Dugandzic sa ajunga la o echipa din Romania. Nu o mai vad nici pe FCSB in acest moment capabila sa investeasca sume importante, insa nu se stie niciodata", a declarat Valeriu Iftime conform Gazetei Sporturilor.