”Nea Gigi, nu mai vrem antrenor, te vrem pe dumneata”. Înțelegerea dintre Becali și suporterii FCSB

Gigi Becali l-a numit din nou la echipă pe Toni Petrea, pe care l-a convins să preia FCSB cu un salariu lunar de 10.000 de euro. Petrea nu va beneficia, însă, de susținerea suporterilor, care consideră că Gigi Becali este, de fapt, ”antrenorul” echipei.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei vicecampioanei, i-a transmis lui Becali că suporterii îl vor pe el ”antrenor”.

„E important pentru noi, suporterii, că suntem uniți. Nu vrem să ne lăsăm călcați în picioare și umiliți de domnul Gigi Becali, noi am considerat că nu mai dorim niciun antrenor și că ni-l doar pe Gigi Becali antrenor.

Suporterii FCSB îl vor pe Gigi Becali ”antrenor”

Cine se lasă umilit și vine antrenor la Steaua (n.r. - FCSB), pentru noi nu are nicio valoare. Pentru noi este un om umilitor și, mai departe, să aștepte telefoane de sus. Dacă vine antrenor, vine secund, nu poate să vină antrenor. Schimbările se fac de la palat. Am auzit și eu ieri anumite aberații, că am vrut să ne ducem peste el acasă.

Haideți să dăm răspunsul, noi nu spunem minciuni, eu am cu ce să probez. Noi, suporterii, eram strânși la o ședință. Nu noi l-am sunat pe Gigi Becali, dânsul m-a sunat pe mine, eu am dat telefonul pe speaker, lângă mine erau 6-7 persoane, cu un statut foarte bun ca oameni, au auzit tot ce am vorbit eu cu domnul Becali.

Eu am spus că un membru al familiei Iordănescu a primit un telefon și a spus că degeaba se duce la antrenament, că nu găsește pe nimeni. Ce, e nebun să stea singur pe acolo? El m-a sunat pe mine și m-a întrebat de unde știu eu lucrurile astea.

I-am spus ”nea Gigi, nu mai vrem niciun antrenor, te vrem pe dumneata”, ca să nu mai existe discuții în presă, peste tot. Noi ne dorim antrenorul Gigi Becali! Era puțin entuziamsat și a zis ”păi da, dar eu n-am licență”. A zis că-l punem pe Pintilii și facem echipa

A spus să desemnez eu doi oameni și să participe la efectuarea echipei, cred că asta a vrut să spună. Ca să dăm cărțile pe față, da?”, a spus Mustață, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

FCSB se află pe locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte după 15 etape. Lider e campioana CFR cu 39 de puncte.