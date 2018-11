N'Doye s-a intors in Romania si s-a facut ANTRENOR! Vezi aici cu ce echipa a semnat

Senegalezul nu a agatat inca ghetele in cui, dar se gandeste deja la o cariera in antrenorat.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Ousmane N'Doye (40 ani), care detine licenta B UEFA, a facut primul pas spre antrenorat in urma cu doi ani, cand a ajuns ca jucator la Cetate Deva si a acceptat sa conduca si o grupa de juniori a clubului hunedorean. Dupa demiterea principalului Viorel Tanase, senegalezul a devenit antrenor al echipei de seniori din Liga 3, dar nu a reusit sa obtina promovarea in esalonul secund.

In aceasta vara, senegalezul a semnat cu CSM Tg. Mures si a preluat Grupa 2008 (U11). Grupa de juniori a lui N’Doye conduce seria judeteana din care face parte si este favorita sa mearga la faza zonala (23-26 mai 2019, adversari din Covasna, Brasov, Sibiu, Mures si Harghita), ea jucand pe teren redus (60mx40m), cu porti mai mici (5mx2m), cu doua reprize de cate 30 de minute si in echipe de cate 7 jucatori. N’Doye, care e in tara noastra din 2009, a dezvaluit ca vrea sa isi depuna actele pentru obtinerea cetateniei romane si sa isi schimbe oficial numele in Mihai Osmanescu, iar in plan fotbalistic vrea, in viitor, sa antreneze pe Dinamo, echipa sa de suflet.

N’Doye nu a jucat prea multe meciuri pentru echipa de seniori, care conduce acum Liga 4 Elite din judetul Mures, are ca principal sustinator financiar Primaria Tg. Mures, joaca pe Stadionul Trans-Sil, are culorile rosu si albastru si i-a mai legitimat inaintea inceperii campionatului pe Victoras Astafei, Robert Candrea si Viorel Ferfelea, ultimul preluand si el Grupa 2005 (U15) a clubului.



De-a lungul carierei, jucatorul nascut la Thiès (Senegal) a jucat la ASC Diaraf (1997-1998), Jeanne d'Arc (1998-2002), Toulouse (2002-2004), Estoril (2004), Penafiel (2005-2006), Academica de Coimbra (2006), Al Shabab (2006-2007), Ettifaq (2007-2008), FC Vaslui (2008-2009, 2012-2013), Astra (2011-2012), Sageata Navodari (2013-2014), ASA Tg. Mures (2014-2016), Cetate Deva (2016-2017) si CSM Tg. Mures (2018-prezent). El are 27 de selectii la nationala Senegalului si un gol marcat, iar in palmaresul sau se regasesc 3 titluri de campion si o Supercupa a Senegalului, plus o Supercupa a Romaniei, castigata cu ASA Tg. Mures.