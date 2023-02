N-au picat în capcană! Darius Olaru reacționează după victoria FCSB-ului în Gruia

FCSB a învins campioana CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în partida din Gruia, care a început cu întârziere după ce a căzut nocturna.

Darius Olaru, fericit!

Olaru a recunoscut că în actul secund echipa sa a intrat în capcana întinsă de CFR, însă FCSB s-a repoziționat rapid și a gestionat cu luciditate jocul din Gruia.

"Cred că în prima repriză am avut situații bune de a marca, în a doua repriză am intrat în jocul lor, dar în final ne bucurăm că am realizat acea fază din care Malcom Edjouma a înscris.

Un succes foarte frumos, cred că am meritat această victorie, ne dă moral pentru viitor. (n.r.: - dacă se gândește la titlu). Acum, vreo 15 etape eram la 20 de puncte de lider, nu me mai gândeam la titlu, dar am luat-o pas cu pas, am sperat să ne apropiem", a declarat Darius Olaru, la finalul partidei care s-a jucat pe o temperatură de -8 grade Celsius.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.

CFR - FCSB 0-1

CFR Cluj: Scuffet - Cr. Manea, Yuri, A. Burcă, Camora - Boateng, Muhar, Cvek (Deac 46) – Petrila (Birligea 61), Janga (Yeboah 61), Krasniqi. ANTRENOR: Dan Petrescu

FCSB: Târnovanu - Sorescu, I. Cristea (Haruţ 84), Tamm, Radunovic - Edjouma, Şut, Olaru - Cordea, Compagno (Miculescu 66), Oct.Popescu (Omrani 90+3). ANTRENOR: Mihai Pintilii

Cartonaşe galbene: E. Krasniqi 39, C. Manea 82 / Compagno 2, Miculescu 69, Oct. Popescu 90+3