Cu debutantul Elvir Koljic în primul 11, care a ratat trei ocazii uriașe la Galați, Rapid a deschis scorul în minutul 74 prin Claudiu Petrila, însă giuleștenii s-au văzut egalați zece minute mai târziu, când Miguel Silva a restabilit egalitatea.

Marius Șumudică, exasperat de ocaziile Rapidului de la Galați

Marius Șumudică s-a arătat foarte dezamăgit din cauza faptului că Rapid a ratat ocazii uriașe la Galați, în special prin Elvir Koljic, dar și pentru că giuleștenii nu s-au închis la 1-0.



"Am pierdut două puncte. Am avut ocazii incredibile, n-am văzut în viața mea. Ratăm din toate pozițiile. Consider că am pierdut două puncte. Asta e, se întâmplă. Ce să mai zic? Asta e soarta mea. Îmi pare rău de băieți, și-au dorit foarte mult, iar fanii au bătut atât de mult drum. Am avut punctele în buzunar, iar după o greșeală de n-am văzut în viața mea... centrarea din dreapta și vine fundașul stânga să o bage în poartă.



Îi felicit pentru dăruire. Nu e ușor să joci la Galați. Terenul, execrabil! Suporterii fac o atmosferă.. și în spatele meu ce s-a întâmplat... dar asta e, m-am obișnuit.



De ce să pierdem din turație? Dacă bate Sepsi la FCSB, bat, ce să facem? Noi încercăm să luăm puncte. Am luat un punct în deplasare. N-am reușit să câștigăm, dar avem ocazii, jucăm fotbal. S-a văzut și fizic, și tehnic că jucăm, nu ne închidem, încercăm să marcăm. N-am reușit, asta e.



Koljic d-abia a venit. Vom vedea. E un jucător care cunoaște campionatul și e bun. E un punct fix și va și marca, cu siguranță", a spus Șumudică.

Șumudică nu îi răspunde lui Chipciu, dar trimite o săgeată către U Cluj

Ulterior, Șumudică a trimis o săgeată către U Cluj, chiar dacă nu a pomenit numele clubului cu care se află într-un conflict. Antrenorul spune că Rapid nu știe să practice "un joc murdar", adică exact motivul pentru care a acuzat-o recent pe echipa lui Ioan Ovidiu Sabău după meciul direct.



"Din păcate, n-am reușit să ținem de rezultat. Noi n-am învățat ca alte echipe să facem un joc murdar. Detaliile acestea duc la asta. Noi nu tragem de timp, noi nu ascundem mingea, nu stăm pe jos. Jucăm până în ultimul minut noi", a mai spus Șumudică.



Întrebat despre declarațiile acide la adresa sa făcute recent de Alexandru Chipciu, Șumudică a răspuns scurt: "Eu sunt antrenor, nu stau să vorbesc cu jucătorii".

Rapid se menține momentan pe locul 6, cu 39 de puncte, la două lungimi peste Sepsi și la trei peste Petrolul, formații cu un meci în minus.



În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FC Botoșani, luni, 17 februarie, de la ora 20:00.

Rapid, încă 4 meciuri în sezonul regulat