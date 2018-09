"N-am ce sa fac, trebuie sa trec peste critici. Sunt tanar, nu le pun la suflet!" Ce spune Morutan dupa atacul lui Becali

Morutan incearca sa nu auda declaratiile patronului Becali.

Pustiul n-a fost in lot la returul cu Rapid Viena, dupa ce in Austria a fost inlocuit la pauza. Becali crede ca pustiul de la care asteapta un transfer de zeci de milioane nu e inca pregatit pentru marile meciuri din Europa. Morutan incearca sa nu fie afectat de criticile lui Becali.

"Am facut un pas important in cariera mea, am ajuns la cea mai titrata echipa din Romania. Imi doresc sa fac fata peste tot pe unde sunt chemat, la prima echipa si la nationala U21 sau la celelalte loturi. Nu am ce sa fac, trebuie sa trec peste critici. Sunt tanar si am viitorul in fata, nu trebuie sa pun la suflet. Vorbesc cu parintii, ei sunt aproape de mine. Trebuie sa ma concentrez pe ceea ce am de facut si sa raman acelasi baiat de pana acum", a spus Morutan pentru Telekom Sport.