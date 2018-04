Mutu, urmatorul selectioner dupa realegerea lui Burleanu? "Ma bucur ca a castigat, sper sa lucram iar" 

Mutu debuteaza in Liga I contra celor de la Chiajna.

Noul antrenor al echipei FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca s-a bucurat de victoria lui Razvan Burleanu in alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal si spera ca intr-o zi va lucra din nou alaturi de acesta.



"M-am bucurat ca Razvan a fost reales. Nu ma asteptam la o diferenta asa de mare, sincer. Nimeni nu se astepta. In fine, ii urez bafta lui Razvan, e un profesionist si va face totul pentru ca echipa nationala sa aiba rezultate. Cine stie, poate intr-o zi vom lucra din nou impreuna", a spus Mutu, care inainte de a fi numit antrenor la FC Voluntari a ocupat functia de director tehnic al echipei nationale in cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

Cernat i-a luat locul lui Mutu la Dinamo in urma cu 15 ani, acum este antrenat de fostul sau coleg de la nationala.

"Si pentru noi e un inceput cu noul antrenor. Speram ca maine sa punem in practica exact ce am facut saptamana asta la antrenamente. Am incredere ca vom incepe cu dreptul mandatul lui Adrian Mutu. Cum e ca antrenor? El e la inceput, sper sa nu ii stricam debutul maine. Cel mai bine ar fi sa castigam pentru ca e foarte important un inceput bun pentru el. Eu fizic sunt bine acum. Speram ca la meci sa facem exact ce vrea antrenorul. Eu zic ca maine va fi un inceput bun pentru noi", a spus Cernat.

"Sincer nu il vedeam antrenorul meu acum 15 ani. Dar viata isi ofera foarte multe lucruri. Sper ca impreuna sa facem meciuri bune si sa obtinem rezultate pentru ca nu suntem intr-o situatie prea placuta si ne dorim sa iesim de acolo (n.r. - locul 5 in play-out)", a adaugat Cernat, care are doar un an mai putin decat Adrian Mutu (39 de ani).

Presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu (33 de ani), a castigat, la 18 aprilie, un nou mandat la conducerea FRF, inca din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de alegeri desfasurata la Casa Fotbalului.

Principalul sau contracandidat, Ionut Lupescu, component al "generatiei de aur", a obtinut doar 78 dintre voturile presedintilor de cluburi si ai Asociatiilor Judetene. Pe locul trei s-a clasat fostul fotbalist Marcel Puscas, cu 8 voturi, iar pe cel de-al patrulea Ilie Dragan, fost lector al Scolii Federale de Antrenori, care nu a strans niciun sufragiu.