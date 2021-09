Mutu nu se teme de demitere: ”Nu țin de scaun! Asta e viața unui antrenor”

”Briliantul” nu a oferit un răspuns clar cu privire la posibilitatea de a fi demis de patronul Adrian Mititelu. ”Nu țin de niciun scaun”, a spus Mutu, care este la a doua experiență ca antrenor în Liga 1.

”Să vă zic ceva cu datul afară. Viața unui antrenor e care e. Mi se poate întâmpla și mie să fiu dat afară, nu mi-e frică. Cât sunt aici, îmi fac treaba 100%, superprofesionist.

Mutu nu ține de postul de antrenor la FCU Craiova

Din ziua întâi am vorbit puțin și am muncit. Băieții au văzut câtă pasiune am. Dacă va veni ziua când conducerea poate nu va mai fi mulțumită de ce muncesc, atunci o să ne strângem mâna și gata. Nu țin de niciun scaun. Niciun antrenor n-ar trebui să aibă teamă de așa ceva. Asta e viața unui antrenor, rezultatele te țin în viață. Nu ar trebui ca asta să devină un coșmar al meu”, a spus Adrian Mutu, la conferința de presă.

FCU Craiova nu a mai câștigat de patru etape în Liga 1. Are opt puncte și este pe locul 12, după primele opt etape. Doar Sepsi, Dinamo, Gaz Metan și Academica Clinceni stau mai rău.

În următoarea etapă, Craiova lui Mutu va primi vizita celor de la FCSB, iar apoi va juca în Cupă, cu Petrolul, la Ploiești.

Mutu a fost selecționer al naționalei U21 înainte de a prelua FCU Craiova. Acesta a strâns deja opt meciuri pe banca actualei sale echipe (două victorii, două rezultate de egalitate, patru înfrângeri).