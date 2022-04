Mutu jubilează după startul de vis de la Rapid: "Suporterii ne dau aripi!". Cine e jucătorul pe care l-a dorit întotdeauna

Vojtus, Sefer și Albu au marcat pentru Rapid, iar Adi Mutu a ajuns la patru victorii în primele patru meciuri oficiale disputate pe banca giuleștenilor. La finalul partidei, "Briliantul" a lăudat atitudinea elevilor săi și a vorbit despre importanța suporterilor.

Adi Mutu, patru din patru la Rapid

Mutu a avut cuvinte de laudă și pentru Antonio Sefer, jucătorul Rapidului care a marcat un gol splendid contra lui FC Botoșani, primul al său în Liga 1.

"E o seară frumoasă, a fost un meci foarte bun. Băieții au avut o atitudine foarte bună, s-au luptat pentru fiecare minge. Spectacolul din tribune ne-a ajutat și ne-a dat aripi în anumite momente. Te condiționează să intri cu atitudinea corectă și să dai 100% pe teren, indiferent de rezultat.





Echipa de pe primul loc din play-out a venit aici și am avut o seară ca asta. Vă dați seama, publicul te obligă la o astfel de atitudine. E al cincilea meci, cu cel amical. Am avut undeva la cinci săptămâni, echipa începe să înțeleagă ce vreau. Am băieți inteligenți în echipă și pun în aplicare ce le cer, pe lângă calitățile lor native.





Un gol foarte frumos, mă bucur pentru Toni, e primul gol în Liga 1. A venit aici pe Giulești, un gol senzațional. Mă bucur pentru el, dar mai ales pentru echipă. Pe Sefer îl cunosc de când e mic, de la 15 ani. Întotdeauna a fost un jucător pe care eu mi-l doream. Când eram la Dinamo, apoi la echipa națională. El e un jucător în plină formare și cred că în puțin timp va ajunge și la o maturitate fotbalistică. De când sunt eu, i-am spus să ridice capul, să muncească, iar fotbalul îl va răsplăti.





Procedeul tehnic pe care îl alege un jucător atunci când dă la poartă e strict alegerea lui. Pe mine mă interesează un concept tactic, atitudinea și să dea 100%. În fața portții îi las liberi, să încerce fantezia lor, cum simt ei pe moment. Eu vreau să-i duc până în jurul careului, iar acolo intervin calitatea, fantezia și talentul. Eu nu mă supăr. La mine nu contează gestul tehnic, ci reacția după ce pierzi mingea, atitudinea din teren și respectarea sarcinilor.





Alex Ioniță, exact același lucru ca Sefer și Rareș Ilie. Ei au niște sarcini tactice pe care trebuie să le respecte, iar când ajung în preajma careului sunt liberi să facă ce vor. Au o mare calitate și au arătat. Chiar și Rareș, să nu uităm că a avut trei meciuri săptămâna trecută. Mi-aș fi dorit să fie așa primele patru meciuri. Cine nu și-ar dori un astfel de debut? Ideea e să rămânem cu picioarele pe pământ, să păstrăm ce am clădit până acum și să facem un spirit de echipă puternică", a spus Mutu.