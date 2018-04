Mutu, asteptat sa semneze AZI cu Astra! Cine antreneaza echipa dupa plecarea lui Iordanescu si care sunt cele 3 VARIANTE de rezerva ale patronului Niculae

Edi Iordanescu a plecat de la Astra, iar Adrian Mutu este favorit sa-i ia locul la gruparea din Giurgiu.

Mutu a fost aseara la Giurgiu pentru a negocia cu Ioan Niculae si este de asteptat sa semneze in cursul zilei de astazi. Pana diseara, Maldarasanu va conduce antrenamentele echipei. Ioan Niculae a incercat sa-l convinga pe Edi Iordanescu sa continue, insa fara succces.

In eventualitatea in care discutiile cu Mutu nu vor ajunge la un numitor comun, Astra are pregatite si variantele de rezerva. Gigi Multescu, Ionel Ganea si Costel Galca se mai afla pe lista scurta a patronului de la Astra.

Daca va semna cu Astra, Mutu va fi in aceeasi situatie ca Dica la Steaua. Mutu nu are licenta PRO, astfel ca "principal" va fi numit un tehnician care are toate documentele, iar Mutu va conduce echipa "din umbra".