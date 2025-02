Covăsnenii au primit vizita ardelenilor vineri saeră, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Sepsi OSK și CFR Cluj au împărțit punctele.



”Mulțumit?” Matei Ilie, răspuns sincer după egalul de la Sfântu Gheorghe: ”A fost un meci cu intensitate”



Matei Ilie, fundașul central al lui CFR Cluj, a ținut să puncteze faptul că a fost o confruntare dificilă. De asemenea, stoperul anticipează un play-off greu și echilibrat și susține că ardelenii trebuie să câștige fiecare meci în parte de acum înainte.



”(n.r. Mulțumit sau dezamăgit?) Per total a fost un meci foarte greu, extrem de greu ca intensitate, ocazii de ambele părți. Am avut și noi și ocazii. E bun un egal. Vă dați seama, am venit cu gândul să câștigăm la Sfântu Gheorghe. Pe mici greșeli ale noastre, ale mele, vin aceste ocazii care nu ne ajută deloc.



Da, avem și câteva aspecte pozitive. Nu știu, o să analizăm meciul săptămâna asta și o să vedem mai multe.



Va fi un play-off foarte greu, foarte echilibrat. Orice greșeală va fi punctată, să zic așa. Dacă pierdem un meci ne distanțăm. Trebuie să mergem motivați și să câștigăm cât mai multe meciuri.



Eu vreau să-mi fac treaba pe teren cât mai bun, să elimin greșelile uneori pe care le fac.



Vă dați seama, un antrenor cu experiența lui ne-ar fi ajutat foarte mult în aceste momente. Dar știm prin ce momente trece. Îl așteptăm acasă”, a spus Matei Ilie după meci.



Cum arată clasamentul SuperLigii