Morutan CAPITAN! Decizie SURPRIZA dupa dezastrul de la U19. Dezvaluiri de ultima ora despre pustiul de MILIOANE al lui Becali

Morutan a purtat banderola de capitan al Botosaniului in meciul cu Chiajna, la numai cateva zile dupa drama de la nationala U19.

Mijlocasul ofensiv are in continuare parte de increderea sefilor si a antrenorului Enache. Pentru a-i arata sustinerea sa neconditionata, Enache l-a facut capitan la ultimul meci din play-out.

Patronul Iftime spune ca Morutan nu va fi daramat de incident si ca e implicat 100% la Botosani. Desi in vara va ajunge la Steaua, Morutan vrea sa le rasplateasca si moldovenilor increderea pe care i-au acordat-o in ultimii doi ani.

"A fost decizia lui Costel Enache sa-l puna capitan pe Morutan la meciul de la Chiajna, a vrut sa-i ridice moralul. Mi-a placut gestul si l-am apreciat. Am vorbit cu Morutan, era foarte trist, eu l-am incurajat. El a gresit ca si-a dat tricoul jos, sper ca a primit o lectie. Acolo a gresit toata echipa si antrenorul, nu din cauza lui s-a pierdut calificarea. Morutan pare foarte echilibrat si concentrat pe ce se intampla acum la Botosani, am incredere in el", a spus Iftime la Spt Fm.