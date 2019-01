Eugen Trica, numit antrenor la surpriza sezonului din Liga a II-a

Ilfovenii s-au despartit de Laszlo Balint, antrenorul care a acuzat problemele financiare si care a lasat echipa in postura de lider al Ligii 2.

Eugen Trica (42 ani) a fost numit antrenor principal la Sportul Snagov, liderul-surpriza al Ligii 2. Din echipa sa vor face parte antrenorul second Laurentiu Dinita si antrenorul cu portarii Martin Tudor. Trica, care a mai antrenat pe Juventus (2012), CFR Cluj (2013, 2015), UTA (2014), Metalul Resita (2015), Ittihad Jeddah (secund / 2015-2016) si Poli Iasi (secund / 2017-2018), l-a inlocuit pe Laszlo Balint, numit principal la Metaloglobus Bucuresti, locul 16 in Liga 2, si a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului curent.

"Sunt bucuros si foarte motivat de noua provocare profesionala! Va fi o provocare in adevaratul sens al cuvantului - sunt constient ca misiunea mea este extrem de dificila, tinand seama de contextul actual de la echipa. Insa, de indata ce se vor achita restantele financiare, imi doresc ca lucrurile sa reintre in normal si sa ma bazez 100% pe acesti baieti senzationali, care au uimit in prima parte a campionatului cu daruirea si spiritul lor de sacrificiu, si sa continui parcursul excelent inceput de fostul antrenor. Am incredere ca neajunsurile si neintelegerile vor fi lasate in urma si vom putea sa reinchegam grupul frumos, cu foame de fotbal, pe care l-am admirat cu totii in tur. Vor veni intariri pe posturi, intrucat s-au inregistrat plecari insemnate de la nivelul echipei de baza in aceasta pauza competitionala, dar vom munci neintrerupt pentru a le suplini si pentru a fi pregatiti din toate punctele de vedere pana la reluarea campionatului", a declarat Trica.

Lotul Sportului Snagov s-a reunit pe 21 ianuarie, la stadionul "Vointa" din Snagov. Pana la plecarea in cantonamentul de iarna, ale carui ultime detalii sunt puse la punct in aceste zile, jucatorii vor continua sa se pregatească la baza din comuna ilfoveana.

Florentin Dumitru e noul Director Sportiv, Nicoara e primul transfer



De asemenea, staff-ul tehnic a fost intregit prin cooptarea lui Florentin Dumitru in calitate de Director Sportiv, printre atributiile sale numarandu-se transferarea de jucatori, atragerea sponsorilor si gestionarea aspectelor administrative ale clubului. In ultimii ani, "Micul Beckham" a fost administratorul Arenei Nationale, presedinte executiv la FC Voluntari si sef al Companiei Municipale Sport Pentru Toti, una dintre cele 22 de firme publice infiintate de primarul Gabriela Firea in cadrul Primariei Capitalei.

Mijlocasul Viorel Nicoara este primul transfer din "era Trica". In varsta de 31 de ani, mijlocasul a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Anterior, acesta a evoluat pentru echipe de prima divizie precum Unirea Urziceni, Victoria Branesti, CFR Cluj (cu care a castigat titlul de campion al Romaniei), Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu sau Daco-Getica Bucuresti. In Liga 2, el a imbracat tricoul celor de la Energeticianul, de unde s-a transferat la Sportul Snagov.