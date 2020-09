CSA Steaua - CS Balotesti, LIVE TEXT de la ora 16:30 | Stelistii debuteaza in noul sezon in primul tur al Cupei Romaniei! Programul complet

Din articol Programul complet din primul tur al competitiei:

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Cupa Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astazi incepe un nou sezon al Cupei Romaniei. In turul 1 al competitiei sunt programate 30 de partide. Dintre acestea, 7 meciuri au fost anulate, insa celelalte vor incepe de la ora 16:30.

Printre echipele care se vor afla pe teren in aceasta dupa-amiaza se numara si CSA Steaua, care lupta pentru un loc in turul 2 cu CS Balotesti.

Cele doua formatii s-au infruntat ultima data in august 2019, in turul 3 al Cupei Romaniei, cand stelistii castigau cu 4-0.

CSA Steaua si CS Balotesti se vor intalni si in campionat in acest sezon, ambele echipe fiind repartizate in aceeasi grupa a Ligii a 3-a. De altfel, duelul este programat chiar in prima etapa a competitiei, pe 12 septembrie.

Partida din turul 1 al Cupei Romaniei, care se disputa in Complexul Sportiv Steaua, este programata de la ora 16:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Programul complet din primul tur al competitiei: