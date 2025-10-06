Deși meciul a fost marcat de trei intervenții majore ale sistemului VAR, oficialul campioanei consideră că, la final, deciziile luate au fost perfecte.



Partida de pe Arena Națională, decisă de un penalty transformat de Florin Tănase în minutul 39, l-a avut în centrul atenției pe arbitrul Istvan Kovacs, care a fost chemat de trei ori la monitorul VAR pentru a judeca faze capitale.



Prima dată, în minutul 8, a anulat un penalty acordat inițial roș-albaștrilor. Apoi, a dictat două lovituri de la 11 metri pentru FCSB, ambele după consultarea reluărilor video, dintre care una singură a fost transformată.



Mihai Stoica a oferit o perspectivă fermă asupra arbitrajului, susținând că tehnologia video și-a făcut datoria și a condus la decizii corecte.



"Nu vreau să comentez absolut nimic, fiecare vede în felul lui. Dacă luăm ultimele decizii, cele care au rămas, a fost un arbitraj ireproșabil. VAR-ul contează, iar deciziile le-a luat Kovacs, după consultarea VAR", a punctat MM Stoica.



"Penalty clar la Stoian!"



Oficialul de la FCSB a intrat și în analiza punctuală a celor mai dezbătute momente, insistând asupra corectitudinii penalty-ului din care s-a marcat unicul gol.



"Nicio decizie nu mi s-a părut să suscite vreo discuţie. E penalty clar la Stoian şi o spune Screciu, e contact dar în afara careului. Nu e în afară, că dacă era acolo nu intervenea VAR şi e clar în careu", a zis Stoica, care a adăugat și o scurtă remarcă despre o altă fază controversată: "Poate ar fi trebuit al doilea galben la Nsimba, dar a luat galben Mache".

