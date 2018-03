Miza URIASA la derby-ul dintre CFR Cluj si Steaua! Ce se intampla in cazul in care cele 2 echipe termina la egalitate de puncte

In sezonul regulat, ambele partide dintre cele 2 principale favorite la titlu s-au incheiat 1-1.

CFR Cluj - Steaua are loc sambata de la ora 20.45 si, in ciuda faptului ca ambele cluburi au declarat ca partida nu este decisiva, miza este uriasa in lupta pentru titlu. Cu atat mai mult cu cat, la fel ca in sezonul viitor, titlul poate fi decis de meciurile directe din play-off!

Toate cele 3 echipe de pe podium din acest moment au intrat in play-off beneficiind de aproximarea in adaus cu 0.5 puncte deoarece terminasera sezonul regulat cu punctaj impar. Astfel, in cazul in care vor termina la egalitate de puncte la finalul play-off-ului, titlul va fi decis de meciurile directe!

Returul dintre CFR Cluj si Steaua va avea loc pe 7 aprilie.