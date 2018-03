O noua accidentare HORROR pune in pericol prezenta la Mondial! A jucat tot meciul, dupa partida a aflat vestea

Cel mai important jucator al nationalei Islandei risca sa rateze turneul final din Rusia.

Gylfi Sigurdsson a suferit o accidentare teribila la ultima partida din Premier League. Nu doar ca sezonul sau la Everton s-a incheiat, ci prezenta lui la Mondial, acolo unde Islanda s-a calificat in premiera, este in pericol.

Sigurdsson a jucat toate cele 90 de minute in victoria cu 2-0 a lui Everton in fata lui Brighton. La final s-a plans de dureri si, conform islandezilor de la Fotbolti, informatie confirmata si de fratele jucatorului, Sigurdsson are probleme la ligamente! Nu este clar daca este vorba despre o ruptura.

Islanda va juca la Campionatul Mondial in grupa cu Argentina, Croatia si Nigeria.