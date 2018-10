Mitrita, trimis sa joace in C! Gluma lui Mangia inaintea derby-ului Craiova vs Craiova :)

A picat cerul pe Mitrita! Mangia i-a transmis ca-l trimite la echipa a doua! Fotbalistul a aflat imediat ca totul e o gluma!

Oltenii au prins gustul trofeelor. Dupa cupa Romaniei vor si titlul. Craiova e la 4 puncte de CFR!



CSU are derby cu Craiova lui Mititelu la finalul saptamanii. Echipa a doua a Craiovei joaca cu cea a lui Mititelu, in liga a treia. Mangia a vrut sa-i sperie pe jucatorii lui Mititelu.



"Ma gandesc sa las mai multi jucatori in C. Pe Mitrita - sigur", glumeste Mangia.