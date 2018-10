EXCLUSIV: FCSB se bate cu Craiova pentru transferul iernii! Ce pun la cale oltenii in secret

Alex Pascanu, fundasul de la U21 chemat de Cosmin Contra la nationala mare pentru meciurile din Nations League, este dorit de FCSB si Craiova

Pascanu intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract cu Leicester si este tentat sa faca o schimbare in cariera lui.

Cum sansele de a promova la echipa mare, in Premier League, sunt mici, Pascanu se gandeste ca un transfer in Liga I ar putea insemna saltul de care are nevoie pentru a ramane in atentia lui Cosmin Contra.

Pascanu, care poate juca atat in benzi cat si in centrul defensivei, a avut prestatii excelente la nationala de tineret, in meciurile de calificare la campionatul european.

Nu doar FCSB, ci si Craiova il vrea

FCSB a fost prima echipa care s-a interesat de Pascanu, in vara, dar discutiile s-au oprit atunci. Becali nu il vazuse niciodata si considera ca lotul lui Dica este oricum suficient de puternic in defensiva.

Numai ca problemele medicale sau randamentul scazut in cazul unor fundasi l-au facut pe Becali sa isi treaca pe lista de optiuni pentru campania de transferuri din iarna postul de fundas central.

Pascanu este fix profilul de jucator pe care il cauta Becali - poate veni gratis, are 20 de ani si tocmai a fost convocat de Cosmin Contra la nationala mare pentru ultimele doua meciuri din UEFA Nations League.

Insa pentru Pascanu va licita si Craiova in iarna, anunta surse apropiate clubului.

Mihai Rotaru si Devis Mangia l-au urmarit pe Pascanu si vor face tot posibilul sa il convinga sa aleaga Craiova.

Alex Pascanu este legitimat de aproape 10 ani la Leicester si joaca in acest moment la echipa U23.