Mititelu anunță cine va numi următorul antrenor de la FC U Craiova și spune care e varianta "tentantă"

Într-un comunicat publicat miercuri dimineață, FC U Craiova a anunțat că a hotărât de comun acord cu Joao Janeiro rezilierea contractului "din cauza unor probleme personale intempestive". Patronul lui FC U Craiova a negat că Joao Janeiro s-ar fi certat cu preparatorul fizic Dan Vasilică, iar motivul plecării portughezului are legătură doar cu anumite probleme personale ale tehnicianului pe care nu a vrut să le dezvăluie.

Adrian Mititelu: "Îl las pe fiul meu să aleagă antrenorul. Bergodi? M-ar tenta"

Adrian Mititelu a fost întrebat despre două variante de antrenor - Laurențiu Reghecampf și Cristiano Bergodi, iar patronul oltenilor a transmis că ambele variante sunt tentante. Totuși, decizia în privința viitorului tehnician ar urma să fie luată de fiul său, Adrian Mititelu Jr.

"Să știți că teoretic e posibil (n.r - varianta Reghecampf la FC U Craiova). Eu sunt primul lui angajator, eu l-am făcut antrenor pe el. Am vorbit deseori cu el, chiar și când era la CS U. E un antrenor pe care și-l dorește orice club din România, dar nu știu dacă el va fi dispus să vină acum la noi. Poate el are alte proiecte, alte așteptări. Nu am vorbit cu el, e o minciună ce a apărut în presă. Eu acum o oră am aflat că a fost dat afară.

Sincer, nu am luat legătura cu niciun antrenor. Am în plan ceva, dar sunt puțin speriat, pentru că sunt puțin ghinionist la antrenori. N-am mână bună la ei și o să-l las pe fiul meu, poate nimerește el ceva mai bun.

M-ar tenta Bergodi. E unul dinre antrenorii foarte buni, dar nu știu dacă e dispus să vină la noi. Înțeleg că are discuții cu cluburi de afară. Da, uite, și el e unul dintre antrenorii tentanți. S-ar putea să fie o soluție acest nume. Îl respect foarte mult și e un antrenor capabil", a spus Adrian Mititelu, la Digisport.

Laurențiu Reghecampf și Cristiano Bergodi sunt liberi de contract în prezent. Primul a fost demis astăzi de Neftchi Baku, iar al doilea a decis să plece de la Sepsi în această vară, după al treilea trofeu cucerit în Covasna, Cupa României.