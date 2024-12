William Baeten, ajuns la gruparea roș-albastră, de la FCU Craiova, nu a reușit să îl convingă pe finanțatorul de la FCSB, astfel că Gigi Becali a transmis că belgianul va pleca în perioada de transferuri de iarnă de la echipa sa.

Adrian Mititelu: ”Dacă Baeten pleacă de la FCSB, îl va lua CFR Cluj!”

Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a văzut ce a spus omologul său de la FCSB și a transmis că, în opinia sa, Gigi Becali face o mare greșeală în privința lui Baeten, mai ales că la formația roș-albastră, belgianul nu a evoluat pe o poziție care să îl avantajeze. Totodată, Mititelu a explicat că în cazul în care Becali se va ține de cuvânt, Baeten nu va reveni la FCU Craiova și, cel mai probabil, va semna cu CFR Cluj.

”Nu se pune problema ca Baeten să revină la FCU Craiova. Dacă pleacă de la FCSB, părerea mea este că îl va lua CFR Cluj. Şi după aceea Gigi Becali o să zică: ’Bă, nu trebuia să-i dau drumul’. Baeten este un fotbalist foarte bun, nu ştiu de ce nu s-a integrat acolo. Eu spun că cei de la FCSB fac o greşeală.

E clar că perspectiva de a obţine ceva din revânzarea lui Baeten este foarte restrânsă, nu aceasta este miza. Dar, repet, eu cred că FCSB face o mare greşeală. Îl judecă greşit. Are 28 de ani, eu spun că va mai juca la un nivel bun, la o echipă precum Rapid sau CFR Cluj, în România. Cei de la FCSB nu l-au pus nici pe postul care trebuie. Sunt cel puţin 3-4 jucători la FCSB mai slabi decât Baeten, din orice punct de vedere.

Eu ştiu ce poate Baeten, îl cunosc foarte bine. Mă rog, e dreptul lor. Sunt convins că Baeten nu va rămâne fără echipă. Poate va ajunge şi în Cehia. Acum un an şi jumătate, îl voiau două echipe din Cehia, dar eu am cerut nişte sume mari, pe care nu erau dispuşi să le plătească. Acum, fiind liber, poate că îl vor lua. Nu ni-l permitem la Craiova, pentru că are un salariu de 20.000 de euro pe lună. Politica noastră este să promovăm în Liga 1 anul acesta sau anul viitor şi să supravieţuim în primul eşalon. Asta putem noi acum; mai mult, nu”, a spus Adrian Mititelu la GSP.

Gigi Becali: "M-am convins de Baeten. Îi dau drumul să plece"

La o zi după eșecul de la Botoșani, Gigi Becali anunța că s-a convins în privința lui Baeten, iar în iarnă îl va lăsa să plece de la FCSB.

"Baeten se ascunde de minge. Se ascundea tot timpul în poziția aia. El tot timpul se ascundea ca să nu o primească. Se ducea în poziție ca să nu deposedeze, îi era teamă că nu știe.

Se ducea în poziții unde să nu poată juca fotbal. M-am convins de Baeten. Dacă poate să plece, să plece! Îi dau drumul să plece. Hai să vedem. Nici Luis Phelipe nu mi-a plăcut. Mai bine îl lăsam pe David Miculescu, măcar făcea ceva în forță. Phelipe e jucător prea superficial", a spus Gigi Becali, la Fanatik.